أسباب إصرار تشافي على ضم كانسيلو

بات جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي على أعتاب الانتقال إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي.



اقترب كانسيلو من الرحيل إلى صفوف برشلونة على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء للاعب البرتغالي.



وحرص تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، على التعاقد مع كانسيلو من أجل تدعيم الجبهة اليمنى، وسط معاناة البرسا من هذا المركز بعد استعانته بثلاثة لاعبين لسد تلك الثغرة رغم أنها ليست مراكزهم الأساسية، ويعتبر "البرتغالي" الخيار الأول له في هذا المركز.





ثلاثي لسد الثغرة:



اضطر تشافي لإشراك أكثر من لاعب في مركز الظهير الأيمن من أجل سد الثغرة التي يعاني منها برشلونة، وأشرك رونالد أراوخو في الجبهة اليمنى وقدم مستويات جيدة رغم كون مركزه الأساسي قلب دفاع، وصنع هدفين في الموسم الماضي بالدوري الإسباني.

أراوخو قدم مستويات جيدة على المستوى الدفاعي في الجبهة اليمنى، واستطاع منع اختراقات اللاعبين على رأسهم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، لكن كانت المشكلة تكمن في الشق الهجومي لم يكن بالمستوى المرجو.



جوليس كوندي شارك أيضًا في مركز الظهير الأيمن وقدم مستويات مميزة على المستوى الدفاعي، وأفضل نسبيًا عن أراوخو في الشق الهجومي، ليستمر معظم فترات الموسم الماضي في هذا المركز، لكن مع قدوم كانسيلو قد يعود للمركز الطبيعي في قلب الدفاع، وصنع الفرنسي 3 أهداف وسجل هدفًا وحيدًا.



اللاعب الثالث وهو قائد برشلونة، سيرجيو روبيرتو، بعدما اعتمد عليه الفريق الكتالوني في السنوات الماضية على اللعب في هذا المركز قبل قدوم أراوخو، وكوندي، وقدم مستويات جيدة على الجانبي الدفاعي والهجومي، ليستمر لفترة طويلة، وسجل "روبيرتو" 4 أهداف وصنع آخر في الموسم الماضي من الدوري الإسباني، لكن مع ميول تشافي في إشراك لاعب جديد في الظهير الأيمن يكون ذو جودة أكبر في هذا المركز.



كانسيلو:





يتميز اللاعب البرتغالي كانسيلو الذي بات قريبًا من الانتقال إلى برشلونة، بمستوى مميز في الشق الهجومي لما يملكه من إمكانيات فنية رائعة، وانطلاقات بالجبهة اليمنى، وعرضيات مميزة بالإضافة لتحكمه بالكرة بشكل جيد، لكن تظل مشكلته الجزئية، وهي الشق الدفاعي، والأدوار الدفاعي في العودة للخلف في حالة عدم الاستخواذ على الكرة.

فترته مع بايرن ميونخ:

رغم أن كانسيلو انتقل إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة في منتصف الموسم، استطاع صناعة 9 أهداف في المسابقات كافة التي شارك بها، وسجل هدفًا.

لعب كانسيلو مع بايرن ميونخ 27 مباراة سواء في مسابقة الدوري الألماني، ودوري الأبطال، وكأس ألمانيا.



مانشستر سيتي:

أما في بداية الموسم شارك في جميع مباريات مانشستر سيتي في دوري الأبطال بدور المجموعات وصنع 3 أهداف في ست مباريات فيما شارك مع الفريق السماوي 17 مباراة وسجل هدفين وصنع هدفًا، وقبل بداية الموسم لعب مانشستر سيتي ضد برشلونة في المباريات التحضيرية واستطاع النجم البرتغالي صناعة هدف في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

هل يتكرر صدامه مع جوارديولا تلك المرة مع تشافي؟



مع تقارب الأفكار بين أبناء نادي برشلونة، ونهج سياسة واحدة وهي مدرسة الأسطورة السابقة للبرسا، يوهان كرويف الفنية والتكتيكية، و الانضباطية وهو ما يحرص على تنفيذه الثنائي تشافي وجوارديولا مع فريقهما، كان كانسيلو دخل في صدام مع مدربه "بيب" في مانشستر سيتي بعدما غاب اللاعب البرتغالي عن التواجد في التشكيل الأساسي لأكثر من مباراة، بسبب عدم تأديته للأدوار الدفاعية بالشكل المطلوب من المدرب ليقرر جوارديولا إجلاسه على مقاعد البدلاء، وإشراك أكي في تلك الجبهة.

كان جوارديولا صرح بعد أحد المباريات أن الجميع سعيد لما يقدمه أكي في مركزه الجديد (الظهير الأيسر) ما عدا لاعب وحيد في تلميح للاعبه كانسيلو، قبل أن يغادر اللاعب على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونخ.



تشافي لا يختلف كثيرًا في الأفكار التي يطبقها عن جوارديولا خصوصًا في الأمور الانضباطية والسيطرة على غرفة تغيير الملابس، وقد لا يعجبه الأمر حال عارضه كانسيلو واختلف معه حال قرر المدرب إجلاسه على مقاعد البدلاء فهل يحدث صدام؟

