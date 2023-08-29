احتفال هالاند.. ملاكم يجذب أنظار العالم في مواجهة السيتي وشيفيلد

شهدت مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد اقتحام أحد المشجعين للاحتفال مع المهاجم النرويجي إريلنج هالاند، وذلك بعدما نجح الأخير في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

وكان السيتي قد نجح في تحقيق الفوز على شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، هوية المشجع الذي اقتحم الملعب للاحتفال مع النرويجي خلال المباراة الماضية.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن المشجع يعد ملاكم بريطاني متقاعد يبلغ من العمر 34 عامًا، يُدعى تيري فلاناجان.

ويعد تيري من مشجعين مانشستر سيتي منذ مدة كبيرة، حيث نجح في التتويج بلقب العالم في الملاكمة في الوزن الخفيف في عامي 2015، و2017.

وكان الجميع في ملعب المباراة قد شعر بالصدمة من ما قام به الملاكم البريطاني، لكن هالاند تبادل الاحتفال معه بطريقة طبيعية بعد تسجيله للهدف الأول لفريقه.

وتقدم هالاند بالهدف الأول في الدقيقة 63، بينما تعادل جايدن بوغل النتيجة في الدقيقة 85، فيما نجح رودريجو هيرنانديز من تسجيل هدف الفوز مع نهاية المباراة في الدقيقة 88.