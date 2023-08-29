استمرار إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية، أو محاولة للبناء من دون ترخيص واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وحفاظًا على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حمله لإزالة تعدي بقرية النخاس، لقيام أحد المواطنين ببناء منزل بالطوب الدبش على مساحة 100 متر، وتمت الإزالة بواسطة القسم الهندسي بالوحدة، وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعباسة بإزالة غرفة على مساحة ٢٠م٢ بالعباسة الكبري حفاظًا على الرقعة الزراعية.

وبمركز الحسينية وبالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق تم إزالة سور مبني بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 50 مترًا طوليًا، كما قامت الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بفك شدة خشبية لصب دور أول علوي على مساحة 350 مترًا بناحية مفارق الشرطة التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق، وذلك تأكيدًا على قوة وهيبة الدولة، وتم تطبيق القانون على المخالفين.

وأزالت الأجهزة التنفيذية بمركز ديرب نجم سور من الخشب والطوب الأحمر على مساحة 2 قيراط لإقامة محل بلاستيشن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر العزازي، شنت حملة لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية عبارة عن غرفة بالطين على مساحة 30 متر2، وكذلك إزالة لغرفة أخرى بالدبش على مساحة 20 متر2 بعزبة روض البلبيسي.

كما قامت الوحدة المحلية بالصوة بإزالة غرفة بالطين بطول ٣٠مترًا بقرية الصوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، تم فك شدة خشبية بناحية الصالحية الجديدة التابعة للوحدة المحليه بقصاصين الشرق على مساحة 120 مترًا، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي مركز بلبيس تم تنفيذ حملة إزالة لحالة تعدي على مساحة 400 متر، عبارة عن سور بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت خارج الحيز العمراني بعزبة الربع التابعة لمدينة بلبيس، وتطبيق القانون على المخالفين.

ولإعادة الانضباط بالشوارع.

قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالقطاوية، بإزالة جمالون حديدي على مساحة عدد ٤ قيراط بناحية عزبة حنا، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز مشتول السوق تمت إزالة وفك جمالون حديد أقيم بالمخالفة على الأرض الزراعية، دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة على مساحة 400 متر بمدينة مشتول السوق، وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن رئاسة حي ثان الزقازيق نفذت حملة لإزالة تندة حديدية مخالفة خاصة بمحل ملابس بشارع القرافة أمام شرطة نجدة الزقازيق بنطاق الحي، وتم تحرير محضر إشغالات ضد صاحب المحل.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز مشتول السوق بشن حملة لرفع الإعلانات غير المرخصة، و تمت إزالة (٢٦) لافتة إعلانية مخالفة وغير مرخصة.