إنشاء فرعين للبنك الأهلي فى الوقف وأبوتشت شمال قنا

بحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، إمكانية تخصيص قطعتي أرض لانشاء فرعين للبنك الأهلي المصري بمركزي أبوتشت والوقف.

تحصيص أرض

وقال محافظ قنا، إنه تم مناقشة تخصيص قطعتي أرض علي مساحة 400 م بمركزى أبوتشت والوقف ، لانشاء فرعين للبنك الاهلي المصرى بهدف توفير الخدمات المصرفية والتمويلية لسكان الريف لتحسين جودة الحياة في القرى ورفع وتحسين مستوى معيشة سكانها، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضاف المحافظ، أن البنك الاهلي المصري يعد أحد أهم المؤسسات المصرفية العريقة ويتمتع بسجل حافل من الانجازات التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأبرز المحافظ، أهمية انشاء مثل هذه الفروع لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة علي الخدمات المصرفية وكذا الشركات العاملة داخل النطاق الجغرافي للفرع كما يساعد في توفير فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى دورها في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية التي تقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

حضر الاجتماع، الاجتماع الذي عقده بحضور حسام حمودة سكرتير عام المحافظة ،ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد، وعادل احمد مدير منطقة البنك الاهلي ، وحافظ محمود رئيس مركز ومدينة الوقف ، واحمد ابوالمجد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ، ووليد ابوالعباس مدير عام إدارة التخطيط العمراني .