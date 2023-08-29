الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

٧٧ عاماً .. سقوط هارب من أحكام بالسجن في قبضة الأمن

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

ألقى قطاع الأمن العام، القبض على أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) هارب من تنفيذ ٧٤ حُكما بإجمالى مدد حبس بلغت 77 سنة وكفالات مالية.

 

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كما أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة) هارب من تنفيذ عدد (96) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 185 سنة، وكفالات مالية وضبط  (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ) هارب من تنفيذ عدد (65) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 24 سنة ، وكفالات مالية.

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