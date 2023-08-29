٧٧ عاماً .. سقوط هارب من أحكام بالسجن في قبضة الأمن

ألقى قطاع الأمن العام، القبض على أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) هارب من تنفيذ ٧٤ حُكما بإجمالى مدد حبس بلغت 77 سنة وكفالات مالية.

كما أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة) هارب من تنفيذ عدد (96) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 185 سنة، وكفالات مالية وضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ) هارب من تنفيذ عدد (65) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 24 سنة ، وكفالات مالية.