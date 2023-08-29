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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

صحية وخفيفة| طريقة تحضير كابوريا مشوية بالفرن

كابوريا مشوية
كابوريا مشوية

تحتوي الكابوريا على نسب عالية من فيتامين B12 , B6 ، بالإضافة لفيتاميني (A . C)، كما يحتوي لحم الكابوريا على الفسفور والكروم وحمض الفوليك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير الكابوريا المشوية بالفرن.

 

كابوريا في الفرن

طريقة تحضير الكابوريا

المقادير

- الكابوريا : 1 كيلو

- الثوم : فصّان (مفروم)

- البصل : 2 حبة (مقطع)

- الزعتر : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون : 2 حبة

- طماطم : 2 حبة (مقطعة)

- الكمون : ملعقة صغيرة

- الكرفس : 2 ملعقة صغيرة (مفروم)

 

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طريقة التحضير

اغسلي الكابوريا بالماء جيداً ثم صفيها.

ضعي البصل، والكرفس، والثوم، والملح، والفلفل الأسود، والكمون، والطماطم، والزعتر، في صينية فرن وحركي المكونات مع بعضها لتتداخل.

أضيفي زيت الزيتون، وعصير الليمون وقلبي جيداً.

أضيفي الكابوريا وقلبي المكونات جيداً.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم قومي بإدخال الصينية إلى الفرن حتى تنضج تماماً وتتحمر ثم قدميها ساخنة.

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