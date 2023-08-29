جامعة أسيوط توجه قافلة طبية شاملة لقرية العطيات البحرية بمركز أبنوب

أطلقت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، قافلة طبية شاملة التخصصات بالمجان؛ للكشف الطبي على أهالي قرية العطيات البحرية بمركز أبنوب.

والتي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع المراقبة الطبية بجامعة أسيوط ،ومديرية الصحة بمركز العطيات البحرية بأبنوب، وذلك ضمن مبادرة( 100 يوم صحة) والتي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي إن القافلة الطبية لقرية العطيات البحرية بمركز أبنوب، يشارك فيها أطباء من مختلف التخصصات؛ لإجراء الكشف الطبي وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة أسيوط، وصرف العلاج بالمجان إلى جانب تقديم التوعية اللازمة لأهالي القرية.

مؤكداً على أن الجامعة تشارك بفاعلية في المبادرات الرئاسية؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، والأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجاً، وتحرص على إطلاق القوافل الطبية والتوعوية للمناطق الأكثر احتياجاً بشكل مستمر انطلاقًا من إدراكها لأهمية المشاركة المجتمعية الفعالة، وتسخير كافة إمكاناتها للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية مجانًاً في ظل ما تمتلكه الجامعة من مدينة طبية متكاملة؛ بمستشفيات تخصصية، ونخبة من الأساتذة المتميزين في كافة التخصصات، والتي تخدم كافة المترددين عليها من محافظات الصعيد.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة على الاستعانة بكفاءاتها من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات والمجالات، وتوفير الرعاية الصحية والخدمية؛ للمناطق والقرى الأكثر احتياجاً عبر قوافل شاملة؛ مجهزة بأحدث الإمكانيات ، والكوادر البشرية .

مشيراً إلى أن القافلة قامت بفحص ما يقرب من (٥٠٠) حالة من أهالي القرية في تخصصات :( باطنة - عظام - أعصاب - جلدية - أطفال)، وصرف العلاج اللازم لكل حالة؛ حسب التشخيص، و شارك فى القافلة (٣٠) طبيباً بشرياً، وصيدلياً، وكذلك (١٨) طالباً ( طب بشري)، و(٥) طلاب (صيدلة) ، بإشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطه الطلابية ، والدكتورة بثينة الفاتح مدير عام الإدارة العامة للشئون الصحية ،والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وإشراف تنفيذي أميمة إبراهيم مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات.