وجبة مفضلة للكبار والصغار.. كرات المكرونة بالجبن مقلية

تعد الوصفات التي تحضر بالجبن المختلفة من أحب الوجبات المفضلة للكبار والصغار وهذا ما يدفع الأمهات الي تحضيرها من وقت لآخر.

اذا كنتٍ ترغبين في تغيير الأطباق على سفرتك في نهاية أيام الشهر، حضري وصفة مبتكرة وجديدة لطعم شهي لا يُقاوم، جربي وصفة المكرونة اللذيذة المخلوطة مع تشكيلة من الأجبان والمغطاة بطبقة مقرمشة بالبقسماط والمقلية باللون الذهبي.

حضري بخطوات سريعة وصفة كرات المكرونة بالجبن مقلية لتسعدي أفراد أسرتك اليوم.

المقادير

- مكرونة : عبوة (مسلوقة)

- دقيق : كوب

- البيض : 2 حبة (مخفوق)

- بقسماط : كوب (ناعم)

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

- جبن الشيدر : كوب (مبشور)

- صلصة البشاميل : 2 كوب (جاهزة)

- الزيت النباتي : 3 اكواب (للقلي)

طريقة التحضير

في وعاء عميق ضعي البشاميل وأضيفي له جبن الموزاريلا، وجبن الشيدر المبشور.

أضيفي المكرونة المسلوقة فوق خليط البشاميل والأجبان، ثم حركي المكونات حتى تتجانس تماماً وأدخلي الوعاء إلى الثلاجة لحوالي 4 ساعات حتى يتماسك الخليط.

ضعي الدقيق في طبق، والبيض في طبق، والبقسماط في طبق.

اصنعي كرات متساوية الحجم من خليط المكرونة.

غمّسي كرات المكرونة في الدقيق، ثم البيض، ومن ثم البقسماط حتى تتغطى بالكامل.

في مقلاة واسعة على النار، سخني الزيت، واقلي كرات المكرونة بالجبن حتى تصبح ذهبية اللون، ثم صفّيها من الزيت وضعيها في طبق التقديم وقدميها ساخنة.