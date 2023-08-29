اتحاد الكرة يكرم " مصيلحى " باحتفالية المئوية

كرم اتحاد الكرة المصرى برئاسة جمال علام، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، محمد مصيلحى، فى احتفالية مئوية منطقة الإسكندرية لكرة القدم فى حضور مجلس اتحاد الكرة ومن بينهم حازم إمام ومحمد بركات، عضوى المجلس، وعامر حسين، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسابقات ورئيس منطقة الإسكندرية بالإضافة إلى رموز العمل الرياضي.

وقال محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، للوفد " تكريمى بمئوية منطقة الإسكندرية لكرة القدم له طابع خاص وسط قيادات اتحاد الكرة واحتفالية لها قيمة كبيرة بمناسبة ١٠٠ سنة كرة بالإسكندرية "

وتابع مصيلحى بأن هذا التكريم أهديه لجماهير وعشاق نادى الاتحاد السكندرى مشيرًا إلى أن زعيم الثغر له دور كبير جدًا للرياضة بالمحافظة.

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