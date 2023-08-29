إسعاف الشرقية يختتم برامجه التوعوية الإسعافية لطلبة جامعة الزقازيق

اختتم فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الشرقية، سلسلة من البرامج التدريبية والتوعوية الخاصة بالإسعافات الأولوية، وبرامج دعم الحياة، لعدد ثلاثمائة طالب بجامعة الزقازيق، وذلك ضمن الفعاليات التي نظمها معسكر إعداد القادة السابع والذي حمل شعار" شباب الجمهورية الجديدة ".

تناول التدريب كيفية التعامل مع عدد من الحالات الطبية الطارئة، كالحروق، الكسور، الإغماء، والازمات القلبية، وتطرق التدريب؛ عمل محاكاة لعملية إنعاش قلب رئوي، لإنقاذ حياة مريض تعرض لتوقف بعضلة القلب.

تأتي تلك المشاركة كختام لسلسلة من الحملات التوعوية بعدد من المدارس والكليات والتي نظمها فرع هيئة الإسعاف بمحافظة الشرقية، والتي تضمنت برامج توعوية إسعافية مناسبة لكل مرحلة تعليمية، تخللها شرح وافي لكيفية عمل المنظومة الإسعافية، وآلية طلب الإسعاف في المواقف الطبية الطارئة.

وأوضح الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، أن المبادرات التوعوية لهيئة الإسعاف المصرية، تستهدف في المقام الأول خلق وعي مجتمعي بأهمية الثواني والدقائق الأولى في حالة الإصابة أو التعرض لطارئ طبي، وكيفية مجابهة ذلك عبر خطوات إسعافية بسيطة والتي قد تمثل عاملاً فاصلاً في إنقاذ حياة المصاب و المريض.

ولفت إلى أن تلك المبادرات تأتي لتواكب جهود وزارة الصحة، التي تستهدف الوصول لمجتمع سليم صحياً وبدنياً عبر العديد من المبادرات والتي كان لطلبة المدارس نصيب وافر منها للكشف المبكر على أمراض السمنة والانيميا والتقزم، مؤكدا أن تلك المبادرة تأتي كنتاج لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والتي تطرق فيها لضرورة انخراط منظومة هيئة الإسعاف في العمل الأهلي التطوعي مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، والتي امتدت حالياً لتشمل عدد من المدن الساحلية للحد من حالات الغرق بين المصطافين.