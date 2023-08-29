البرهان يؤكد التزام الجيش السوداني بإقامة فترة انتقالية

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، التزام القوات المسلحة السودانية بالسعي إلى إقامة فترة انتقالية حقيقة؛ يستطيع بعدها الشعب السوداني أن يؤسس دولته من خلال انتخابات حرة نزيهة؛ يختار فيها الشعب السوداني، من يحكمه.

وقال البرهان - في خلال زيارته إلى مصر اليوم الثلاثاء - إنه أطلع القيادة المصرية، على تطورات الموقف في السودان، كما جرى "التفاكر" في شأن الجالية السودانية الكبيرة التي لجأت الى مصر، موجها في هذا الصدد، الشكر للشعب المصري وقيادته وكل من سهل أمر دخول السودانيين الى مصر، كما حيا الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة والشعب المصري، على استضافتهم الكريمة للشعب السوداني.

وقال: نواجه في السودان حربا مدمرة قامت بها مجموعات متمردة استعانت بكل ما يمكن أن يدمر الشعب السوداني، مارست خلالها هذه المجموعات أبشع انواع الجرائم التي يمكن أن تصنف كجرائم حرب في الخرطوم وفي الجنينة وفي نيالا وفي مختلف بقاع السودان.

وأضاف أن تلك الممارسات طالت كل الشعب السوداني، حيث نهبت أمواله وممتلكاته وانتهكت حرماته، وتلك الممارسات أدمت قلوب الشعب السوداني وأدمت قلوب العالم .

وطالب البرهان، دول العالم بالنظر إلى تلك الحرب نظرة موضوعية "نظرة صحيحة"، موضحا أن تلك الحرب قامت بها مجموعات أرادت أن تستحوذ على السلطة، وفي سبيل ذلك قامت بكل جريمة بشعة أو يمكن أن تخطر على بال البشر.

وأشار الى الجرائم الواقعة الان في السودان من تهجير للمواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم والنهب والسرقة والقتل في كل مكان ، مؤكدا الحرص على وضع حد لهذه الحرب وإنهاء هذه المأساة.

وأضاف البرهان أن هناك بعض الأكاذيب التي تروج بأن النظام السابق وجماعته الإسلامية والإرهابية تحتضنها القوات المسلحة، نافيًا كل تلك الأكاذيب؛ قائلا إنه "يتم استخدامها كفزاعة يستعين بها كل من يستأسد على الشعب، ويريد أن يدمره، لذلك هم يتحدثون هذه اللهجة".

وشدد البرهان على أن القوات المسلحة السودانية، قوات قومية ليست لديها أي نزعة للاستيلاء على السلطة، وليست لديها أي نزعة للاستمرار في حكم السودان.

وتابع قائلا: نحن من هذا المنبر نطمئن كل أصدقاء السودان وكل جيران السودان، معربا عن شكره لكل من دعم السودان وشعبه، مؤكدًا أنهم ماضون في إيقاف هذه الحرب ونهايتها لاستكمال المسار الانتقالي الديمقراطي وإقامة انتخابات حرة ونزيهة، وحتى يختار الشعب السوداني من يحكمه.

ووجه عبد الفتاح البرهان - في نهاية كلمته - شكر خاص إلى مصر على إتاحة الفرصة لنقل رؤيتهم إلى العالم.



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