إدريس يشيد بجهود الاتحاد الدولي لألعاب الماء برئاسه المسلم 

صرح المهندس ياسر إدريس عضو الاتحاد الدولى للسباحة ونائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، أن الاتحاد الدولى لألعاب الماء برئاسة الطيار حسين المسلم أتخذ خطوات قوية وجادة لتطوير اللعبة على مستوى العالم.

واوضح ادريس ان في في مقدمة هذه الاحراءلت تخفيض النفقات المالية ، وتوجيهها نحو تطوير المنظومة بالكامل ، مؤكدا الاتحاد الدولي لألعاب الماء والحكومة المجرية وقعان عقد اليوم بمدينة بودابست المجرية بتقديم وتوفير منح دراسية لمساعدة اللاعبين في الوصول إلى هدفهم بالكامل ، وتمكين الاجيال القادمة من الرياضيين من التفوق في الرياضة والحياة بشكل عام .

من جانبه اوضح كابتن حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي في كلمته في توقيع العقد مع الحكومه المجريه أن الشراكة بين الاتحاد الدولى لألعاب الماء والحكومة المجرية تمت من خلال برنامج المنح الرياضية المجرية ، كما أن العقد جاء فيه تعهد الاتحاد الدولي في نقل مقره الرئيسي من مدينة لوزان السويسرية إلى العاصمة المجرية بودابست ، معلنا أنه سوف تتواجد مركز التدريب بالقرب من مكاتب العاملين بالاتحاد الدولي للصفوة من الرياضيين من جميع أنحاء العالم.

أكد المسلم أنه سوف يستفيد حاملو المنح الدراسية من عدة عناصر أساسية منها ، الحصول على فرص التدريب في مرافق ذات مستوى عالمي ، والتدريب على مستوى عالمي ، وتخفيض الرسوم الدراسية للدورات الجامعية المجرية، والحصول على رواتب شهر ية ، فضلا عن توفر الإقامة المتميزة ، والشمول بتغطية صحية عالية المستوى.

وأستطرد المسلم إن اتفاقية الشراكة التي وقعها كابتن حسين المسلم اليوم مع الحكومة المجرية لا تقل أهمية بالنسبة للاتحاد الدولى لألعاب الماء ، عن إنشاء المباني التي ستصبح موطننا الجديد في بودابست ، مشيرا إلى أنه يشعر بالفخر والاعتزاز بالطريقة التي يتبعها القائمين على الاتحاد الدولى ومنهجهه الشامل والموحد تجاه الرياضيين والمرافق المختلفة

أشار المسلم أنه من خلال الجمع بين الفرص في كل من الرياضة والتعليم لكبار الرياضيين في الألعاب المائية من جميع أنحاء العالم، فسوف نظهر التزام الاتحاد الدولى بمساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة كرياضيين وكأشخاص ، لافتا أن الاتحاد الدولة

سيمكن أصحاب الفرص التعليمية حاملي المنح الدراسية من الدراسة إما باللغة المجرية أو بلغة أجنبية، على أي مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ، وفي أي مجال من مجالات الدراسة المتاحة ، وسيكون متاح 20 منحة دراسية حتى الافتتاح الرسمي للمركز العالمي لتطوير الألعاب المائية في بودابست. وبعد افتتاح المركز، سيتم توفير 200 منحة دراسية ، مؤكدا أن وزير خارجية المجر بيتر سيارتو صرح بأن دولته تبنت منذ فترة طويلة قيم الرياضة وقوتها في إقامة روابط دولية قوية من الصداقة والتفاهم بين الناس ، ولذلك توضح اتفاقية اليوم مع الاتحاد الدولي لألعاب الماء مدى التزام المجر بدعم المنظمات الدولية للرياضة في تحقيق الأهداف التي ندرك جميعًا أنها جديرة جدًا ، مشددا أن وزير خارجية المجر بيتر سيارتو قال أيضا "لقد واصل الرياضيون العظماء من الرجال والنساء في المجر في كثير من الأحيان تحقيق أشياء عظيمة في حياتهم المهنية بعد الرياضة، وهذا الجانب من تطوير الرياضيين هو شيء يسعدنا جدًا تقديمه للرياضيين في ألعاب الماء في جميع أنحاء العالم."

واكد المسلم أن المقارنة المالية اللتي وافقت عليها الجمعيه العموميه لاتحاد الدولي للالعاب الماء بالاجماع لنقل مقر الاتحاد الدولي لالعاب الماء بين سويسرا

لوزان والمجر بودابست لمدة ٣٠ سنة .

1. تكلفة المقر فقط بدون موظفين

سويسرا : ٨٣٨ مليون

المجر : ٣٩٧ مليون

التوفير : ٤٤١ مليون

2. مقر المجر يعتبر مقر رياضي لتطوير جميع الالعاب المائية يحتوي على ( حوضين سباحة ، ١٠٦ غرفة للاعبين ، ٣ مراكز تدريبية للقوة البدنية خارج الماء ، مركز طبي وعلاج طبيعي للاعبين ، مطعم للاعبين ، وغرف اجتماعات للمدربين والحكام ، والمقر الاداري للاتحاد لعدد ١٢٠ موظفا ، و مكاتب لكل اتحاد قاري .

3. تكلفة الموظفين من رواتب ، وضرائب ، وتأمين صحي … فى

سويسرا : ١٠٠ موظف سنوياً ١٩.٤ مليون دولار

والمجر : ١٠٠ موظف ٧.٣ مليون دولار ، ليصل التوفير إلى ١٢.١ مليون دولار سنوياً ، ليصبح الإجمالية خلال

٣٠ سنة نحو ٣٦٣ مليون دولار ، ويصل

مجموع التوفير لمدة ٣٠ سنة

٤٤١ + ٣٦٣= ٨٠٤ مليون دولار ،

إضافة إلى ٢٠٠ بعثة دراسة سنوية من الحكومة المجرية للاعبين ، ومراكز التدريب لجميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الدولى لألعاب الماء .