وزير العدل يستقبل وفدًا من البرلمان العراقي (صور)

استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفد البرلمان العراقي برئاسة الدكتور عدنان برهان الجحيشي، رئيس لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، بحضور السفير الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير ومندوب جمهورية العراق بالقاهرة، لبحث سبل الاستفادة من التجربة المصرية في مكافحة جرائم المخدرات بكافة صورها وأنماطها.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالوفد مشيرًا إلى عمق العلاقة بين الدولتين العربيتين الشقيقتين ومدى التعاون المثمر بينهما في كافة المجالات.

جانب من اللقاء

واستعرض الوزير عمر مروان القوانين المصرية ذات الصلة بمكافحة جرائم المخدرات والأثر التشريعي على جرائم الجلب والاتجار والتعاطى وكذلك فتح باب أمام المدمن للتعافي في إطار من السرية.

ومن جانبه أشار رئيس الوفد العراقي إلى أهمية التعاون والاستفادة من خبرات الجانب المصري في مجال مكافحة المخدرات مشيدًا بالبنية التشريعية المصرية المناهضة لجرائم المخدرات.

وزير العدل يستقبل وفدًا من البرلمان العراقي

وفي ختام اللقاء وجه الوفد العراقي الشكر لوزير العدل مثمنًا ما أسفر عنه اللقاء من تجسيد لطيب العلاقات بين البلدين وقدم المستشار عمر مروان درع وزارة العدل للوفد العراقي كما أهدى الوفد المستشار عمر مروان درع البرلمان العراقي.