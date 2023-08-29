4 أسباب تفجر غضب الأهلي ضد فيتوريا

تفجرت حالة من الغضب داخل أروقة النادي الأهلي ضد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني بعد تمسكه باستدعاء الرباعي محمد الشناوي حارس المرمى ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية لمعسكر شهر سبتمبر المقبل.

ويلتقي الأهلي منافسه اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية ببطولة كأس السوبر الأفريقي. ويلعب منتخبنا الوطني ضد إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بجانب مواجهة ودية ضد تونس بالقاهرة يوم 12 من الشهر المقبل.

وانفجرت ثورت غضب الأهلي ضد فيتوريا لأربعة أسباب على رأسها أن لاعبي الأهلي حصلوا على إجازة طويلة بعد موسم شاق وليسوا في الجاهزية البدنية المطلوبة للانضمام لمنتخبنا الوطني في هذا التوقيت.

والسبب الثاني يرجع إلى أن الأهلي يمثل مصر في مهمة وطنية أيضاً وكان من الأفضل ترك اللاعبين للإعداد مع الفريق قبل المواجهة المرتقبة ببطولة كأس السوبر الأفريقي.

ويبقى السبب الثالث متمثلاً في مخاوف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من حدوث أي إصابات داخل الفريق الأحمر وهو ما يهدد مشاركتهم في كأس السوبر.

أما السبب الرابع فيتمثل في سماح فيتوريا من قبل للاعبي الزمالك بعدم الانضمام لمعسكر شهر سبتمبر 2022 بسبب الارتباط بخوض مباراة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل.