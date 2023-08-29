أدوات الاستدامة من جوجل ستساعد المدن على رسم خريطة للمعلومات البيئية

خلال حدث Google Cloud Next يوم الثلاثاء، ستقدم الشركة مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات المستدامة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير إمكانات الطاقة الشمسية وجودة الهواء وبيانات مستوى حبوب اللقاح للمطورين في الوقت الفعلي. ومن خلال هذه الموارد، تهدف Google إلى مساعدة الأفراد والمدن والشركاء في تقليل انبعاثات الكربون المكافئة بمقدار 1 جيجا طن كل عام بحلول عام 2030.

"من خلال رؤى حول كيفية تغير الكوكب، يمكننا بناء أدوات الاستدامة ودعم المنظمات الأخرى للقيام بنفس الشيء. ويمكننا العمل على تحقيق طموحنا لمساعدة الأفراد والمدن والشركاء بشكل جماعي على تقليل 1 جيجا طن من انبعاثاتهم المكافئة للكربون سنويًا بحلول عام 2030. "، كتب يائيل ماغواير، نائب رئيس قسم الاستدامة الجغرافية في Google، في منشور بالمدونة.

تقوم Google بتوسيع مشروع Sunroof إلى Solar API

تعد Solar API امتدادًا لمشروع Project Sunroof وتستخدم خرائط محدثة وموارد حوسبة محسنة.

في عام 2015، أطلقت جوجل مشروع Sunroof، الذي دمج بيانات الموقع وضوء الشمس والملاحة لتقديم تقدير للطاقة التي يمكن أن تولدها الألواح الشمسية المثبتة على السطح.

والآن، ستغطي واجهة API للطاقة الشمسية 320 مليون مبنى في 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا واليابان.

ووفقا لماغواير، كانت هناك زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة الشمسية في السنوات الأخيرة. ويشير إلى أن الاهتمام بالبحث عن "الألواح الشمسية والطاقة على الأسطح" ارتفع بنسبة 60 في المائة في عام 2022. ويشارك ماغواير أيضًا أنهم لاحظوا تحولًا نحو الطاقة الشمسية وحددوا فرصة لجلب هذه المعلومات والتكنولوجيا إلى الشركات على مستوى العالم.

تقول شركة جوجل إنها طورت نموذجًا للذكاء الاصطناعي يمكنه تحديد زوايا ومنحدرات السطح بدقة من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية أو الصور الجوية. يأخذ النموذج أيضًا تقديرات الظل للأشجار القريبة ويجمع هذه البيانات مع أنماط الطقس التاريخية وأسعار الطاقة الحالية. وهذا من شأنه أن يوفر لشركات التركيب وأصحاب المنازل تقييمًا شاملاً لإمكانيات الألواح الشمسية الخاصة بهم دون الحاجة إلى زيارة فني للموقع.

طبقة جودة الهواء متاحة الآن في أكثر من 100 دولة

تقدم Google الآن طبقة جودة الهواء كخدمة API في أكثر من 100 دولة. تستخدم الطبقة محطات المراقبة الحكومية وبيانات الأرصاد الجوية وأجهزة الاستشعار والأقمار الصناعية لتوفير مؤشر جودة الهواء المحلي والعالمي. كما أنه يتنبأ بالملوثات بناءً على ظروف حركة المرور وحجم السيارة. هذه المعلومات مفيدة للرعاية الصحية والنقل والسيارات وغيرها من الصناعات.

تعمل Google على توسيع طبقة خرائط تتبع حبوب اللقاح الخاصة بها إلى واجهة برمجة تطبيقات شاملة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الموسمية. إلى جانب الملوثات التي من صنع الإنسان، أدى ارتفاع درجات الحرارة وانبعاثات الغازات الدفيئة إلى نمو النباتات المنتجة لحبوب اللقاح في المزيد من المناطق، مما أدى إلى زيادة إنتاج حبوب اللقاح وتأثيرات ضارة على المصابين بالحساسية.

Pollen API لمراقبة إطلاق حبوب اللقاح في أكثر من 65 دولة

ستقوم واجهة برمجة تطبيقات Pollen بمراقبة الإطلاق الموسمي لحبوب لقاح الأشجار في أكثر من 65 دولة، وذلك باستخدام أنماط الرياح المحلية والاتجاهات السنوية لتزويد المستخدمين ببيانات محلية عن عدد حبوب اللقاح، ومعلومات شاملة عن مسببات الحساسية، وخرائط حرارية تشير إلى المكان الذي سيكون فيه أعلى تركيز لمسببات الحساسية.

ويتوقع ماغواير أن تستفيد تطبيقات تخطيط السفر من هذه البيانات لتحسين التنقلات والإجازات اليومية. ستكون التطبيقات متاحة للمطورين بدءًا من 29 أغسطس.