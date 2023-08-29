انفو جراف.. جهود مديريات الزراعة في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 108 من إصدار: «الزراعة في كل مصر» بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 22 وحتى 28 أغسطس الجاري.

جهود وزارة في محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قوافل بيطرية مجانية بمركزي الصف والعياط، لدعم المربيين، كما تم تنفيذ عدد من الندوات الارشادية للتوعية بأهمية تحصين الماشية، كما كثفت المديرية حملاتها للتفتيش على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 4660 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومصنعات لحوم ومقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جهود وزارة الزراعة بمحافظات دمياط وجنوب سيناء والفيوم

كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على زراعات الأرز، والقطن، والتواصل مع المزارعين، وتقديم الدعم الفني لهم، وعقدت مديرية الزراعة بجنوب سيناء اجتماعًا مع العاملين بالمديرية، لمتابعة سير العمل، كذلك كرم محافظ جنوب سيناء مدير مديرية الزراعة، عددا من العاملين لأدائهم الجيد، كما تم اطلاق قافلة زراعية ارشادية بالطور لحث المزارعين وتشجيعهم للاهتمام بزراعة القمح، كما تم المرور على بعض الحظائر، وإطلاق قافلة زراعية ارشادية، لمتابعة الزراعات المختلفة، وزيارة عدد من المزارع، وتقديم الدعم الفني للمزارعين.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم اجتماع مع إدارة التعاون والشئون الزراعية والخدمات الزراعية لمناقشة، خطوات تنفيذ وتطبيق الدورة الزراعية لمحصول القمح.

بينما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط اجتماعا، مع مديري الإدارات الزراعية، لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، والتأكيد على المرور الدائم ومتابعة المحاصيل، والتواصل مع المزارعين، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، يوم حقلي بالحقل الإرشادي لمحصول اللوبيا المنزرع بقرية الزوك بمركز المنشاة من خلال البرنامج القومي لإكثار وتشجيع الهجن المحلية.

جهود وزارة الزراعة بمحافظات الصعيد

فيما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا حملات على أسواق اللحوم والمجمدات والدواجن والاسماك، حيث تم ضبط 85 كجم، دواجن ومصنعات لحوم وكبدة مجمدة، ولحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية منها لحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمي.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: «الزراعة في أسبوع»، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلًا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: «الزراعة في كل مصر»، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرًا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار «أرقام في الزراعة»، الذي يلقي الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلًا عن إصداره الأخير «MALR» مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.