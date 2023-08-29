محافظ الفيوم يتفقد تشغيل نقطة إسعاف قرية تونس

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تشغيل نقطة إسعاف تونس، والمقامة على مساحة 200 م2، وبتكلفة 5 مليون جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز يوسف الصديق، ومتابعة نقاط الإسعاف على شاطيء بحيرة قارون لخدمة المواطنين وزوار المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وأحمد دياب عضو مجلس النواب، ووليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتور هاني همام مدير فرع هيئة الإسعاف بالفيوم.

خلال تفقده لنقطة إسعاف تونس استمع محافظ الفيوم، إلي شرح تفصيلي من مدير فرع هيئة إسعاف الفيوم، بشأن كافة مكونات نقطة الإسعاف، التي تضم سيارتين إسعاف، وتخدم قرية تونس السياحية والطريق السياحي بالكامل.

وأكد محافظ الفيوم، على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به نقاط الإسعاف المنشأة حديثاً ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتاً إلي أنه تم توفير الأطقم الطبية المتخصصة لنقطة إسعاف تونس.

محافظ الفيوم يوجه بدراسة إقامة مركزا للطوارئ والحوادث بقرية تونس

كما وجه المحافظ رئيس مركز يوسف الصديق بمراجعة الأرض الملاصقة لنقطة الاسعاف لدراسة إقامة مركز للطوارئ والحوادث، لقرب المنطقة من الأماكن السياحية والمحميات الطبيعية، مما يستدعى توفير تجهيزات طبية ذات طبيعة خاصة تتلائم مع طبيعة المنطقة وطرقها الوعرة، فضلاً عن توفير طاقم متخصص من الأطباء للغرض نفسه.

الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ نقطة إسعاف تونس حسب هوية القرية تنفيذا لتوجيهات محافظ الفيوم، بالمحافظة على هوية قرية تونس، من خلال انشاء القباب التى تشتهر بها القرية، وذلك بالتنسيق مع المهتمين بالتراث والحضارة، والمؤسسات والجمعيات الأهلية، بجانب المؤسسات الحكومية في اطار التعاون بين كافة الجهات للتغلب على التحديات التي تواجه القرية، خاصة التحديات البيئية بكافة أنواعها، والعمل على دعم وتطوير القرية لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، مؤكداً على التوعية بضرورة المشاركة الإيجابية في تنمية القرية والحفاظ على سماتها البيئية والتراثية المتفردة، مع المحافظة على التجانس المجتمعي للمكان، والاستغلال الأمثل لكافة مقوماته، والعمل على الترويج له بالشكل الأمثل.

وأكد المحافظ، على أهمية التعاون البناء والمثمر بين المحافظة ومختلف منظمات المجتمع المدني والقيادات الطبيعية، بما يعود بالنفع على المواطنين في إطار من القانون، وبما يتوائم والسمات البيئية الطبيعية لقرية تونس، مشيراً إلى أهمية ممارسة وتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التنموية والخدمية بالقرية بما يحافظ على هويتها وسماتها المميزة لها، لافتاً إلى ضرورة استكمال جهود الحكومة سعياً لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة التي ينشدها الجميع، مؤكداً على حرص المحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين المهتمين بالحضارة والتراث لآداء دورهم على الوجه الأكمل.