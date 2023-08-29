البرهان: نسعى لإجراء انتخابات حرة نزيهة وفق قرار شعب السودان

قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني: نسعى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق قرار شعب السودان ما يشاء، مؤكدًا أنه حرص على إطلاع القيادة المصرية على تطورات الموقف في السودان.

أكد الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة السودانية لا تسعى للاستمرار في حكم السودان ، مؤكدًا: نواجه جماعات متمردة ارتكبت جرائم حرب من أجل الاستيلاء على السلطة.

وأشاد بالمساندة المصرية للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، موجهًا الشكر والتقدير لمصر شعبًا وقيادة على استضافة الجالية السودانية الكبيرة وتقديم كل العون لهم.

الرئيس عبدالفتاح السيسي:

وبحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، سبل حل الأزمة على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية.

وناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، تطورات الأوضاع في السودان والجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظًا على سلامة وأمن السودان.

وأكد السيسي موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه.

جاء ذلك في نبأ عاجل مذاع عبر إكسترا نيوز.