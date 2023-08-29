القومي المرأة بأسيوط ينفذ حملة "طرق الأبواب" بالقرى والمراكز

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة اسيوط، حملة طرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" خلال الفترة من 27 : 29 أغسطس 2023، والتى استهدفت عدد 17915 من السيدات والرجال والأطفال وذلك بقرى العصارة والمعصرة والقوطا بمركز الفتح النواميس والعقال البحري ومنشاة العقال بمركز البدارى نجع عبد الرسول واولاد رايق ومنقباد بمركز أسيوط مدينة ابنوب وكوم ابو شيل والسوالم البحرية بمركز ابنوب ؛ وذلك بمتابعة الدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة باسيوط وحضور أمل وجيه المقررة المناوبة وهبه عويس وفتحى صلاح أعضاء الفرع بأسيوط.

وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية وذلك بمشاركة عدد 50 من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات.