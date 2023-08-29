رد فعل الأهلي بعد إعلان قائمة المنتخب الوطني

تمسك الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا باستدعاء 4 لاعبين من الأهلي لخوض لقائي إثيوبيا وتونس يومي 8 و12 سبتمبر الجاري.

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ويدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الموقف بجميع أبعاده بعد قرار فيتوريا وتمسكه باستدعاء لاعبي الفريق الأحمر رغم مطالبة الأهلي في بيان رسمي بإعفاء لاعبيه من خوض معسكر سبتمبر مع المنتخب.

ويناقش مسؤولو الأهلي مع الجهاز الفني الموقف النهائي مع احتمالية التصعيد خلال الساعات القليلة القادمة.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم جاء فيه أنه (نظرًا لأن المنتخب الوطني تأهل رسميًّا إلى نهائيات الأمم الأفريقية القادمة بغض النظر عن مباراته الأخيرة مع نظيره الإثيوبي يوم 8 سبتمبر، كما أن المباراة التالية للمنتخب يوم 12 من نفس الشهر هي تجربة ودية.

ويأمل النادي المساندة والتعاون من اتحاد الكرة والعرض العاجل على المدير الفني للمنتخب بألا تشمل اختياراته لاعبي الأهلي خلال الفترة «من 4-12 سبتمبر»، نظرًا لحاجة الفريق الشديدة إلى كل عناصره وهو يخوض مباراة رسمية على بطولة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الأهلي في خطابه أنه يمثل الكرة المصرية لم يقصر يومًا في دعم ومساندة المنتخبات.. وعندما تعارضت ارتباطات المنتخب الوطني في السابق وهو يخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون في فبراير عام 2022، مع مشاركة فريق الأهلي في كأس العالم للأندية بالإمارات في نفس التوقيت، آثر النادي في ذلك الوقت مصلحة المنتخب.

وجاء في ختام الخطاب، أن النادي يتطلع إلى دعم اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب حتى يحصل فريق الأهلي على فرصة كافية للقيام بالتجهيزات الفنية اللازمة قبل مباراة السوبر الأفريقي.