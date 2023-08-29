تخطت 150 ألف.. درة تستعرض جمالها بإطلالة جذابة في دبي

خطفت الفنانة التونسية درة الأنظار بإطلالة صيفية جذابة أثناء تواجدها في أحد الفنادق الشهيره في دبي، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

الفنانة درة

وبدت درة بإطلالة مميزة توقيع دار الأزياء الشهيرة Fendi، وكانت عبارة عن توب كت مكشوف من أحد الجانبين باللون الرمادي، وبلغ سعره 4900 جنيه، وتنورة قصيرة نفس اللون، تميزت ببعض الطيات على الجانب الأيسر ومطبوع عليها شعار الماركه باللون الأبيض، وبلغ سعرها 5725 جنيه.

ونسقت مع إطلالتها بحقيبة كبيرة الحجم من نفس دار الأزياء باللون الأبيض، ووصل ثمنها 144 ألف جنيه، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون البيج الفاتح، بالإضافة إلى مجوهراتها المرصعة بالألماس من أقراط وأنسيالات مميزة الشكل.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت الفنانة درة تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى على الجانبين بشكل مرتب وطبيعي.

ووضعت مكياجًا هادئًا يتماشى مع ساعات الصباح، فإعتمدت بلاشر بدرجات البني الفاتحه وظلال العين باللون النود بالإضافة للكحل الأسود والماسكرا؛ لتحصل على عينين جذابتين، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح.