ضبط كمية من المُخدرات بحوزة شخصين في المنوفية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالمنوفية بقصد الإتجار.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (شخصين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون).. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,500كيلو جرام –كمية من مخدرى "الهيروين – الأيس" – بندقية خرطوش – طلقات من ذات العيار –ميزان حساس - مبلغ مالى).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.