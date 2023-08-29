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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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البرهان: القوات المسلحة السودانية لا تسعى للاستمرار في الحكم

البرهان
البرهان

 أكد الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أن القوات المسلحة السودانية لا تسعى للاستمرار في الحكم، مؤكدًا: نواجه جماعات متمردة ارتكبت جرائم حرب من أجل الاستيلاء على السلطة. 

 أشاد الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بالمساندة المصرية للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، موجهًا الشكر والتقدير لمصر شعبًا وقيادة على استضافة الجالية السودانية الكبيرة وتقديم كل العون لهم. 

 الرئيس عبدالفتاح السيسي:

 وبحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، سبل حل الأزمة على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية. 

 

 وناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، تطورات الأوضاع في السودان والجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظًا على سلامة وأمن السودان. 

 

 وأكد السيسي موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه.   

 

 

 جاء ذلك في نبأ عاجل مذاع عبر إكسترا نيوز. 

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