ليفربول لـ اتحاد جدة: صلاح وجوميز ليس للبيع

أصبحت إمكانية رحيل محمد صلاح نجم ليفربول إلى اتحاد جدة بعيدة، بعد تمسك إدارة الريدز بإستمرار النجم الدولي المصري.



كان اتحاد جدة يعمل بقوة على التعاقد مع صلاح من أجل تدعيم صفوفه بلاعب من طراز عالمي، ويعد "مو" من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.



يرفض ليفربول بيع محمد صلاح، وأيضا مدافعه جو جوميز بعدما أبدى النادي السعودي رغبته في التعاقد مع المدافع، لكن لن يوافق الريدز على التخلي عن أي من الثنائي، في الميركاتو الصيفي الحالي.



وتابعت التقارير، أن ليفربول يعتبر الثنائي من العناصر الأساسية ويرفض التفريط في أي لاعب من قوامه الأساسي في الوقت الحالي، حيث رفضت إدارة الريدز، إغراءات الاتحاد السعودي لبيع صلاح.



وأكد كلوب أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مستمر مع ليفربول ولن يرحل مضيفا أن الأمر بالنسبة له منتهي.