مباراة الاهلي والطائي اليوم..تردد القنوات الناقلة

مباراة الاهلي.. باتت اكثر الموضوعات بحثًا من قبل عشاق كرة القدم، بالتزامن مع لقاء النادي الأهلي السعودي ونظيره الطائي اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، ضمن منافسات الجولة الرابعة لموسم 2023-2024 بدوري روشن السعودي.

ملعب مباراة الأهلي والطائي

فيما تنطلق صفارة مباراة الأهلي السعودي والطائي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، على استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة.

دوري روشن السعودي 2023 .. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

ويمكنك متابعة مباراة الاهلي والطائي ضمن مباريات دوري روشن السعودي، اليوم عبر منصة شاهد VIP ، أو من خلال قنوات السعودية الرياضية SSC HD في الوطن العربي والشرق الأوسط على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

يشار إلى أن فريق الأهلي نجح في تحقيق مركز متقدم بالدوري السعودي، حيث منذ فاز في 3 مباريات متتالية ليكون في المركز الثاني بفارق الأهداف عن فريق الاتحاد صاحب المركز الأول، بينما حقق الطائي نتائج سلبية حيث يمتلك رصيد 3 نقاط من فوز وحيد في الجولة الأولى على ضمك وخسارتين أمام الاتحاد والوحدة.

دوري روشن السعودي.. ترتيب الأهلي والطائي

فيما جاء ترتيب الفريقين (الأهلي والطائي) على النحو التالي:

الأهلي يحتل المرتبة الثانية بالدوري السعودي بفوز 3 مبارايات

و يحتل فريق الطائي المركز الـ 14 .

يذكر أن النادي الأهلي السعودي أعلن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “اكس” تويتر سابقًا، طرح تذاكر لقاء الأهلي والطائي ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي والتي ستقام عند الساعة 9:00 من مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ووضع النادي رابط التذاكر.