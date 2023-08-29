رئيس جنوب الوادي يُتابع مشروعات تطوير الجامعة

ناقش مجلس جنوب الوادي برئاسة الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة عدد من الموضوعات التي تم إطلاقها في مجلس العمداء المنعقد في بداية شهر أغسطس الجارى الاستماع إلى العروض التقديمية وآليات تنفيذ المشروعات التطويرية (المرحلة الأولى) التي أطلقها رئيس الجامعة، والتي كلف بها عدد من العمداء ومديري المراكز.

وهي مشروع تحديد الطاقة الاستيعابية (التدريسية والامتحانية) للجامعة والذي تم تكليف الدكتور عصام الدين عبدالهادي - عميد كلية الزراعة بإدارته، حيث تم الاطلاع على النتائج الأولية للمشروع وتحديد الكليات التي بها إمكانيات تستوعب الطلاب الملتحقين بها، والكليات التي ستستفيد من الامكانيات المتاحة في كليات أخرى من منطلق تعظيم الاستفادة من قدرات الجامعة في المجال التعليمي، وذلك كخطوة للمساهمة في بناء نظام المعلومات الجغرافية للجامعة،

ومشروع إعداد دليل السياسات والإجراءات لجامعة جنوب الوادي بشقيه الأكاديمي والإداري، والذي تم تكليف الدكتور عادل محمد أحمد – نائب مدير مركز ضمان الجودة لشئون الأيزو - بإعداد أدلة السياسات والإجراءات الأكاديمية، ومحمد نور بإعداد أدلة السياسات والإجراءات الإدارية والمالية.

وتم استعراض المخرجات الأولية للمشروع وهي دليل الدراسات العليا، ودليل الموارد البشرية مشروع إعداد السجل المهاري للطلاب، والذي تم تكليف الدكتورأشرف موسى – عميد كلية التربية الرياضية السابق بإدارته، حيث استمع المجلس الى عرض تقديمي حول فوائد السجل المهاري وآلية تنفيذ المشروع والأنشطة الطلابية التي ستعتمد فيه وغيرها من الآليات مشروع عملية بولونيا جامعات اقليم جنوب الصعيد، والذي تم تكليف الدكتور. عصام الطيب – عميد كلية التربية بإدارته،

وتم استعراض الخطوات التي اتخذت في تنفيذ المشروع حيث تم البدء بكليات التربية مشروع تعزيز الصورة الذهنية لجامعة جنوب الوادي، والذي تم تكليف الدكتور. حلمي محسب – عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات بإدارته.

مشروع "جائزة التميز في التدريس"، والذي تم تكليف الدكتور. وائل بكري – عميد كلية الآثار بإدارته، حيث تم استعراض معايير الجائزة، وآلية اختيار لجان التحكيم، وقيمة الجائزة على مستوياتها المختلفة مشروع تعزيز فرص الطلاب في الوصول إلى والاستفادة من الأنشطة الطلابية في ضوء الأعداد الطلابية في كل كلية ، وكذلك توزيعهم على النوع الاجتماعي، والتي كلف بها الدكتور عبدالحق سيد – عميد كلية التربية الرياضية.

مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية (2024 – 2029) لجامعة جنوب الوادي، والذي تم تكليف الدكتورحسين عبدالباسط – مدير مركز التخطيط الاستراتيجي بإدارته مشروع إعداد الخطة الخمسية لتكليف المعيدين بجامعة جنوب الوادي (2024 – 2029)، والذي تم تكليف الدكتور أشرف أبو الوفا – عميد كلية الصيدلة بإدارته،

مشروع إعداد خطة المساواة وتمكين المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة جنوب الوادي، والذي تم تكليف الدكتور منى شحات نائب مدير مركز الجودة بإدارته.

مشروع بناء مستودع رقمي للبيانات والمؤشرات والوثائق الإدارية والتعليمية والبحثية والمجتمعية بجامعة جنوب الوادي، والذي تم تكليف مركز ضمان الجودة بإعداده برئاسة الدكتور طارق الكاشف – مدير المركز .

مشروع بناء إطار مؤهلات جامعة جنوب الوادى والذى تم تكليف مركز ضمان الجودة بإعداده برئاسة الدكتور طارق الكاشف مدير المركز مشروع اعداد جائزة الموظف المثالى والذى تم تكليف مركز ضمان الجودة بإعداده برئاسة الدكتور طارق الكاشف مدير المركز .

مشروع مقترح تغيير مسمى كلية التربية الرياضية بما يتيح للطالب ليس الاقتصار على عملية تدريس التربية الرياضية فقط وانما العمل فى التخصصات المهنية المختلفة والذى كلف به الدكتور عبد الحق سيد عميد كلية التربية الرياضية والذى قام بتقديم عرض تقديمى عن هذا المقترح.

مشروعات التحول الرقمي

ثانيا مشروعات التحول الرقمي لجامعه جنوب الوادي تم الاستماع الى عروض تقديميه تخص تكليفات رئيس الجامعه الى الدكتور عماد علي عميد كليه الحاسبات والمعلومات حيث تم استعراض التصور المبدئي للتطبيقات الالكترونيه التاليه نظام الإدارة الإلكترونية لتكليف / تجديد تكليف القيادات الأكاديمية بجامعه جنوب الوادى نظام الإدارة الإلكترونية للشئون القانونية بجامعه جنوب الوادي،

ونظام الإدارة الإلكترونية لحجز استراحات وفنادق جامعه جنوب الوادي نظام الإدارة الإلكترونية لعيادات طب الفم والاسنان بجامعه جنوب الوادي نظام الإدارة الإلكترونية للإجازات بجامعه جنوب الوادي المنصة الإلكترونية لتلقي الشكاوي والمقترحات وطلبات المواطنين من مستشفيات جامعه جنوب الوادي نظام الإدارة الإلكترونية لقاعات المؤتمرات بجامعه جنوب الوادي ( بالتعاون مع الدكتور محمد سعيد عميد كليه التربية النوعية ) نظام الإدارة الإلكترونية للتغطية الإعلامية لا نشطه جامعه جنوب الوادي نظام الإدارة الإلكترونية لمتابعه التكليفات الصادرة من مكتب رئيس الجامعه الى وحدات جامعه جنوب الوادي.

موضوعات تحسين مستوى رضا المستفيدين من خدمات المستشفيات الجامعية تم توجيه الدعوة المفتوحة والمنتظمة إلى الدكتور حجاجي منصور – المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية للحضور الدائم لمجلس الجامعة، حيث تعتبر هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ جامعة جنوب الوادي، حيث تم تكليف سيادته بمايلي حساب الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية سواء في العيادات الخارجية أو التحاق المرضى والمعامل ومراكز الأشعة وغيرها من أجل الوقوف على مدى تلبية المستشفيات الجامعية لحاجة المواطنين في تلقي الخدمات الطبية من منظور عدد وكفاءة الموارد البشرية في المستشفيات من ناحية والتجهيزات المادية من ناحية أخرى، واعتبار ذلك خطوة للانطلاق نحو إعداد خطة متكاملة لتطوير المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة وفق المعايير الدولية .





