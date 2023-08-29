كفتة الدجاج بالكاري بالفرن

تبحث الأمهات على وصفات محببه لافراد أسرتها لتنوع بين الوجبات الأسياسية التى تقدمها لهم باستمرار.

ويفضل الكبار والصغار وجبات الكتفه بعدة طرق مختلفة، وتأتي كفتة الدجاج في مقدمة الأطباق الرئيسية لمذاقها الذكي وسهولة تحضيرها.

اخترنا لكِ اليوم كيفية إعداد كفتة الدجاج بتتبيلة بهار الكاري المميز والطيب، جربي وصفة جديدة.

المقادير

- مقادير تتبيلة الكاري :

الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

الثوم : 4 فصوص (مهروس)

فلفل أخضر حار : قرن (مفروم ناعم)

الزنجبيل : ملعقة كبيرة (طازج ومهروس)

فلفل أخضر حلو : 1 حبة (مقطع شرائح)

الفلفل الأحمر الحلو : 1 حبة (مقطع شرائح)

لبن : نصف كوب

معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

بهارات الكاري : ملعقة كبيرة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

ملح : ملعقة صغيرة

- فيليه دجاج : 4 قطع (مفروم)

- البطاطس : 1 حبة (مبشورة)

- خبز التوست : 4 شرائح (مفروم)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج ومفروم ناعم)

- فلفل أخضر حار : قرن (مفروم)

- الكاري : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : رشّة (مطحون)

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- شطة مجروشة : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

ضعي الدجاج المفروم في وعاء كبير الحجم، وأضيفي البطاطس المبشورة، والبصل، وخبز التوست المفروم، والثوم، والشطة، والبابريكا، والملح، وبهارات الكاري، والفلفل الأسود، والفلفل الأخضر، والزنجبيل.

اخلطي المكونات بيديكِ جيداً حتى تتجانس تماماً، ثم إصنعي كرات صغيرة الحجم ومتساوية من الخليط.

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم اقلي كرات الكفتة حتى تتحمر من جميع الجوانب، وارفعيها وصفّيها من الزيت وضعيها في طبق جانبي.

في نفس المقلاة ضعي البصل وقلبي حتى يصبح باللون الذهبي الفاتح، ثم أضيفي إليه الفلفل الأخضر، والثوم، والزنجبيل وقلبي لعدة دقائق، ثم أضيفي شرائح الفلفل الأحمر الحلو، والفلفل الأخضر الحلو، وقلبي المكونات لدقيقتين.

أضيفي اللبن الزبادي إلى خليط البصل والفلفل الألوان، ثم نكّهي بالملح، والفلفل الأسود، والكاري، وأضيفي معجون الطماطم.

حركي الصلصة جيداً، واتركي الخليط يغلي قليلاً، ثم ارفعي المقلاة عن النار.

وزعي الكفتة المقلية في صينية فرن وأضيفي إليها الصلصة.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 15 دقيقة حتى تمام النضج، ثم قدميها ساخنة.