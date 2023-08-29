برلمانية: مصر تخطت نسبة مشاركة المرأة في البرلمان عالميًا (فيديو)

قالت آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن نسبة المرأة داخل البرلمان الآن وصلت إلى 28%، وذلك بفضل دعم وتوجيهات الرئيس السيسي للمرأة.

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وأضافت "مدني"، خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن مصر تخطت نسبة مشاركة المرأة في البرلمان عالميا، وشاهدنا تواجدا للمرأة في العديد من الجهات، مثل مجلس الدولة والمأذونين، وغيرها، مشددة على أن المرأة أصبح لها تواجد سياسي بشكل قوي، منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم المرأة.

برامج تكافل وكرامة ساهمت في تمكين وتطوير المرأة

وأشارت إلى أن نسبة تواجد المراة في البرلمان لم تكن تتعدى 10%، وذلك حتى عام 2015، لافتة إلى أن برامج تكافل وكرامة ساهمت في تمكين وتطوير المرأة المصرية، من خلال توفير الدعم المادي، لإقامة المشاريع الخاص بهم.

الدولة وفرت مبادرات عديدة من أجل توعية المراة المصرية

وأوضحت أن الدولة وفرت مبادرات عديدة من أجل توعية المراة المصرية، بحقوقها وواجباتها، مثل مبادرة حياة كريمة، التي تجوب كل القرى المصرية، مشددة على أن حياة كريمة ساهمت في تشكيل جزء كبير من حياة المرأة والأسرة المصرية.