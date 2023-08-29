السولية يواصل برنامجه التأهيلي في معسكر النمسا

يواصل عمرو السولية ،لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش معسكر الفريق المقام حاليا بالنمسا.



تعرض السولية لإصابة في العضلة الخلفية، لذلك يخضع لبرنامج علاجي تأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.



ويستعد لاعبو الأهلي إلى التدريبات في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالنمسا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى العاصمة النمساوية فيينا عصر أمس الإثنين، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ودخل الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا في النمسا بدءًا من أمس 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.

