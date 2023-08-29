لأبناء مصر بالخارج.. خطوات التسجيل للمشاركة بمعسكر "اتكلم عربي" المقبل

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على صفحتها الرسمية “فيسبوك” موعد انطلاق معسكر اتكلم عربي، للأطفال من سن 8 إلى 13 سنة.

وأكدت الوزيرة سها جندي، عبر منشورها، أن معسكر “اتكلم عربي” سوف يقام يوم السبت المقبل الموافق 2 سبتمبر في أحد متاحف القاهرة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية اتكلم عربي لدعم الهوية الوطنية وترسيخها.

وإليكم خطوات التسجيل للمشاركة بمعسكر أتكلم عربي المقبل





الدخول علي الرابط التالي من هنـــــــــا.

كتابة اسم ولي الأمر

دولة الاقامة بالخارج



بريد إلكتروني

رقم هاتف (واتس أب)



اسم الطفل المشارك في المعسكر

النوع

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المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"

وقالت السفيرة سها جندي إن المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي تستهدف تعريف أبنائنا باللغة العربية، تركز الفعاليات الجديدة على الاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها المتنوعة، وعن مصر والحضارة المصرية التي تبهر العالم أجمع، من خلال عددا من الفعاليات من ضمنها المعسكر الذي تم إطلاقه وفتح التسجيل به لأبنائنا بالخارج، مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال من المعسكرات التوعوية وخصوصًا بثقافتنا وهويتنا وتاريخنا.

ولفتت إلى أن هذا المعسكر خطوة جديدة في اطار المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" بالتعاون مع "الزمرة" برئاسة الأستاذة أميرة يوسف، مؤسسة الشركة، وهي شركة يقودها مجموعة من الشباب حيث سيكون هذا العمل بفكر وشكل جديد بمشاركة الشباب القائمين على إدارة الشركة، والذين وجدنا أن لهم نفس أهداف وزارة الهجرة للحفاظ على الهوية المصرية وتعريف الشباب باللغة العربية والتاريخ المصري العظيم.