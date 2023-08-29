للغش بمستحضرات التجميل.. إحالة صاحب شركة متهم بالتزوير فى محررات رسمية للجنايات

احالت نيابة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، صاحب شركة متهم بالتزويرفى محررات رسمية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، لمحكمة الجنايات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما توصلت تحريات الإدارة العامة، لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة تسويق أدوية – كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد ترويج أدوية مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع على المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ، متخذاً من شركته وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهدافه بمقر الشركة المشار إليه وأمكن ضبطه، وبتفتيش الشركة عثر على (عدد 13 خطاب تسجيل منسوبين لجهات حكومية تفيد الموافقة على تسجيل مسميات لمستحضرات طبية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"- عدد 50 خطاب "خالى البيانات" منسوب صدورها لجهات حكومية ممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد "معدين للتزوير" – 33 أكلاشيه منسوبين لبعض الشركات– جهاز حاسب آلى بمشتملاته – طابعة – فلاش ميمورى- أدوات تستخدم فى التزوير - 4 هواتف محمولة- مبلغ مالى) .. وبفحص الأجهزة الإلكترونية فنياً تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي..

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

وفى سياق قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بالسجن عامين وتغريمه 11 الف جنيهاً، لاتهامه باحراز سلاح ناري، وطلقات نارية ومادة لجوهر المخدرات في مدينة نصر.

وكشف أمر الإحالة في قضية رقم ٢٧٤٠ لسنة ۲۰۲۳ جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم ۲۱۳ لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة الجديدة، ان المتهم محمد ح، لأنه في يوم ٢٠٢٣/٢/٨، بدائرة قسم أول مدينة نصر، محافظة القاهرة، أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش).

وأوضح أمر الإحالة ، ان المتهم أحرز ذخائر (طلقتان) مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتمام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها، كما أحرز بقصد التعاطي جوهر (الميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بما قانوناً.