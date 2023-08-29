تفاصل فعاليات "تراث الآلات الموسيقية" التي ينظمها المتحف القومي للحضارة (شاهد)

قال الدكتور أحمد غنيم، رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إنه يتم تناول التراث الموسيقي بأكثر من شكل، حيث توجد مبادرة تسمى تراث محافظاتنا والتي تزور إحدى المحافظات كل 3 أشهر من أجل عرض تراث هذه المحافظة من تراث وأكل وملابس وموسيقى.

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تراث الآلات الموسيقية

وتحدث “غنيم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل فعاليات “تراث الآلات الموسيقية” التي ينظمها المتحف، موضحا أن هذه المبادرة تمت بالتعاون مع دار الكتب من أجل إحياء تراث الآلات الموسيقية.

ورش العمل ورسم للأطفال بشكل مجاني

وأشار رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إلى أنه يوجد فعاليات تتعلق بالفنانين والعازفين الكبار لعرض مواهبهم في إحياء أشكال التراث المختلفة، مؤكدا أن هناك مجموعة من ورش العمل والرسم للأطفال بشكل مجاني.