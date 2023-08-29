محافظ الفيوم يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية شكشوك

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أعمال استكمال محطة معالجة الصرف الصحي بقرية شكشوك، التابعة لمركز أبشواي، للوقوف على حجم الأعمال التي تم تنفيذها.

يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها، وتذليل أي عقبات قد تعوق التنفيذ، والإنتهاء من كافة المشروعات في المواعيد المحددة للتنفيذ لخدمة المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وأحمد دياب عضو مجلس النواب، والمهندس خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، والدكتور اسلام الهلالي بمركز الاستشارات الهندسية، والمهندس مصطفى البرنس مدير المشروع الاستشاري، والدكتور هشام كمال المقاول المسئول عن تنفيذ الأعمال، وعدد من مسئولي الشركات المنفذة للأعمال.

وتفقد محافظ الفيوم، الأعمال الإنشائية لمشروع توسعات محطة شكشوك للصرف الصحي، بمركز أبشواي، الذي يأتي على مساحة 50 ألف و400 م2، ويعمل بطاقة 15 ألف م3/يوم، ويضم خزانات للترسيب الابتدائي وأخرى للترسيب النهائي، وأحواض التهوية وأخرى لتلامس الكلور، وأحواض تجفيف الحمأة، وبيارات تجميع الترسيب، وبلاطات خرسانية، والأسوار، وأعمال الميكانيكا والكهرباء، فضلاً عن تدعيم وتطوير المنشآت القائمة بالمحطة بالفعل، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمحطة 72%، بواقع 90% للأعمال المدنية، و55% للأعمال الكهروميكانيكية.

كما تفقد المحافظ، أعمال التوريدات الميكانيكية تمهيداً لتركيبها بجميع مكونات المحطة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال بالمحطة بنهاية العام الجاري.

محافظ الفيوم يوجه بالالتزام بالجدول الزمنية لتنفيذ المشروعات

وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية الالتزام بالجداول الزمنية، وتكثيف الأعمال بشكل متكامل، لتدخل تلك المحطة حيز الخدمة بكامل طاقتها في أوقاتها المحددة، لخدمة المواطنين بالقرى المستهدفة، مؤكدا على أهمية المتابعة الدورية لمراحل تنفيذ أعمال المشروعات، ورصد المعوقات إن وجدت أولاً بأولاً للعمل على تذليلها بشكل عاجل، مشيداً بمستوى تنفيذ الأعمال بمشروع توسعات معالجة الصرف الصحي بشكشوك.

ولفت "الأنصاري" إلي أهمية تنفيذ أعمال إنشاء المحطات، بالتوازي مع أعمال الشبكات، من خطوط طرد، ومحطات رفع وسيطة، وشبكات انحدار، فضلاً عن أعمال محطات تنقية مياه الشرب، مؤكداً على توفير مستلزمات الحماية الشخصية، ومراعاة إجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على سلامة العاملين.