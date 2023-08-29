بعد انتشار الغش.. برلماني يطالب بتغيير نظام امتحانات الثانوية العامة

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مواجهة ظاهرة الغش الالكترونى فى امتحانات الدور الثانى الثانوية العامة مؤكدًا أن هذه الظاهرة أصبحت تتكرر بصورة خطيرة.

وقال "زين الدين" فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن صفحات الغش الإلكتروني تداولت صورًا من أسئلة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان حيث نشرت جروبات الغش أجزاء من الامتحان كما تم تداول الإجابات متسائلًا: هل عجزت وزارة التربية والتعليم فى مواجهة هذه الظاهرة؟ ومن المسئول عن تداول غالبية امتحانات الثانوية العامة فى الدور الأول والثانى بعد بدء الامتحانات بعدة دقائق؟ وهل تسريب امتحانات الثانوية العامة يتم من داخل لجان الامتحانات أم من خارجها؟

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين إن النظام الحالى المعمول به فى امتحانات الثانوية العامة يتطلب ادخال تعديلات جذرية عليه نظراً لاستمرار ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة واجاباتها ووصولها الى الطلاب داخل لجان الامتحانات مطالباً من الدكتور رضا حجازى البحث عن نظام جديد لامتحانات الثانوية العامة بعد فشل النظام الحالى خاصة أن الطلاب الذين يتم تسريب إجابات الثانوية اليهم داخل اللجان أدى الى ظاهرة خطيرة تمثلت فى رسوب طلاب الثانوية العامة فى عدد من كليات القمة وفى مقدمتها كليات الطب وعلى سبيل المثال وصلت نسبة الرسوم باحدى كليات الطب باحدى جامعات الصعيد الى نسبة 60 % لدرجة أن بعض أستاذة كلية الطب أكدوا أن الطلاب الراسبين فى كلية الطب مستواهم متدنى جداً فى اللغة الإنجليزية.

