حكم واجب النفاذ

رغم صدور حكم حضورى لصالحى فى القضية رقم 3704 لسنة 2022 جنح مركز شرطة أبوالنمرس والمقيد تحت رقم حصر حبس أبوالنمرس برقم 7379 لسنة 2022 حضورى بالحبس سنة وكفالة لصالحى ضد أحد المتهمين والمعلوم سكنه ومحل إقامته تحديداً لمباحث مركز شرطة أبوالنمرس ومباحث تنفيذ الأحكام ورغم تقدمى بطلب إلى مباحث أبوالنمرس لتنفيذ الحكم، إلا انه حتى هذه اللحظة لم يتخذ أى إجراء بشأن إلقاء القبض على المتهم وأخشى من ضياع حقى وصرت للأسف الشديد فى حالة سيئة نتيجة التجاهل فى تنفيذ الحكم وقبل أن يضيع حقى.

أناشد السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إصدار تعليماته إلى مركز شرطة أبوالنمرس وإدارة تنفيذ الأحكام بتنفيذ الحكم حتى أشعر بالأمن والأمان.

حمزاوى مرزوق

أبو النمرس - الجيزة