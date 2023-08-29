شبين الكوم خارج نطاق الخدمة

فى عام 2023.. فى عصر الإنترنت وعصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. وفى قلب عاصمة محافظة المنوفية، بمدينة شبين الكوم، بالبر الشرقى، يعانى طلاب وأهالى شارع ترعة المعهد، امتداد قاعة إفنتو (على بُعد 200 متر من قاعة إفنتو)، يعانى طلاب المدارس والجامعات وجميع أهالى المنطقة من عدم توافر خطوط تليفون أرضى، وبالتالى عدم توافر شبكة الإنترنت بالمنازل، مما يلحق بالأهالى، خاصة الطلاب، الضرر الشديد.. فى منطقة ليست عزبة نائية أو قرية أو مدينة صغيرة، بل فى عاصمة المنوفية (شبين الكوم).

الأهالى يناشدون د. عمرو طلعت وزير الاتصالات إصدار تعليماته للأجهزة المسئولة عن توصيل الإنترنت فى أقرب وقت رحمة بابنائنا الطلاب، الذين يعانون أشد المعاناة بسبب عدم استطاعتهم التواكب مع زملائهم فى الأماكن التى تتمتع بخدمة الإنترنت.

توقيعات عديدة من أهالى

شبين الكوم، بالبر الشرقى محافظة المنوفية