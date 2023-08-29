حملات مرورية لضبط 1264 مركبة توك توك مخالفة

تلقت «الوفد» ردًا من وزارة الداخلية بخصوص ما شر بتاريخ 14 أغسطس الجارى متضمنًا مقالًا للصحفى جمال رشدى، انتقد خلالها تجاوزات بعض سائقى مركبات «التوك توك» وعدم احترامهم لقواعد وآداب المرور، فضلًا عن استخدامها فى ارتكاب مختلف الجرائم، وقد أفاد الرد بأن الأجهزة الأمنية قامت بتوجيه عدة حملات مرورية لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث أسفرت نتائج تلك الحملات عن ضبط 1264 مركبة «توك توك» مخالفة. علمًا بأن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهدًا فى مجال الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها.

لواء / ناصر محيى الدين

مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات