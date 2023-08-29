الرعاية الصحية: أكثر من 162 ألف خدمة طبية بمركز طب أسرة بالأقصر

قالت هيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، إن مركز طب أسرة الأقصر، يخدم حوالي 33816 نسمة، وقدم المركز 162843 خدمة طبية حتى الآن، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظه الأقصر.

وذكرت الهيئة في بيان أن المركز يقدم العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، والتي تتضمن:-

▪️عيادة طب الأسرة

▪️عيادة نساء وتوليد

▪️الفحص الطبي الشامل

▪️عيادة الأسنان

▪️عيادة تنظيم الأسرة

▪️خدمات المعمل

▪️خدمات أشعة x

▪️خدمات أشعة الأسنان

▪️التطعيمات، رعاية الطفل

▪️الإسعافات الأولية

▪️الصيدلية

▪️ خدمات الطب الوقائى

▪️متابعة الأطفال الأصحاء

▪️مبادرات ١٠٠ مليون صحة

▪️التثقيف الصحي

ويقدم المركز الخدمات الطبية على مدار الأسبوع من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءًا.

وبشأن حجز موعد للكشف بالوحدة أو بالمراكز والوحدات التابعة لهيئه الرعاية الصحية، أوضحت الرعاية الصحية أنه يتم من خلال مركز الاتصال الآلي المجاني 15344 للحصول على الخدمة الطبية المميزة.