تعديل الاسم فى فاتورة المياه

فاتورة مياه الشرب الخاصة بى كانت فى السابق تصدر بالاسم كاملًا، وهو عبدالسلام محمد نعيم، المقيم بشارع عبدالباقى سرور نعيم، أبوالريش بدمنهور رقم الحساب 3/م2/بلوك74/مبنى 11، فى حين محصل المياه فى شارع عبدالباقى سرور يستخرج فاتورة المياه الشهرية باسمى الأول فقط دون الاسم الثانى والثالث، لذلك أناشد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تحويل الطلب إلى قسم الحاسب الآلى بمدينة بندر دمنهور لتعديل الاسم كما كان يصدر فى الفاتورة السابقة.

عبدالسلام محمد نعيم

شارع عبدالباقى سرور نعيم - أبوالريش

دمنهور