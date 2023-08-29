سامسونج تتعاون مع LG لتمكين التحكم في الأجهزة الذكية

أعلنت شركة سامسونج أنها تعمل مع شركتي LG Electronics وVestel لتزويد المستهلكين بالقدرة على التحكم في الأجهزة الذكية التابعة لجهات خارجية باستخدام التطبيق الذي يختارونه.

استنادًا إلى مواصفات واجهة HCA (تحالف الاتصال المنزلي) 1.0، ستتيح هذه الخطوة إمكانية التشغيل البيني من السحابة إلى السحابة (C2C) بين بعض الأجهزة المنزلية وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) وتمهد الطريق لزيادة فوائد المستهلك مثل توفير الطاقة المنزلية بالكامل. ستكون هذه الوظيفة متاحة في ثماني دول بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإسبانيا وتركيا.

يوفر هذا التعاون إطارًا للتحكم المتبادل بين C2C وسيضع أساسًا قويًا للاتصال المنزلي لتوفير فوائد مفيدة للمستهلكين، بدءًا من تكامل الأجهزة القديمة والتوسع في توفير الطاقة في المستقبل القريب. يمكن للمستخدمين البدء في التحكم في أجهزتهم الذكية، بغض النظر عن الشركة المصنعة، من خلال أجهزتهم الحالية وتطبيقات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) مثل تطبيق SmartThings، وهو التطبيق الشامل الذي يتيح لهم إدارة منازلهم وأجهزتهم الذكية بسهولة، وThinQ من LG وVeeZy من Vestel. يحتاج المستهلكون ببساطة إلى تحديث تطبيق الهاتف المحمول الذي يختارونه لتمكين إدارة الأجهزة الذكية في منازلهم.



ما قالته الشركة

"إنه لأمر رائع أن نرى HCA تقدم أول مثال لها على قابلية التشغيل البيني إلى السوق مع رواد عالميين في صناعات الأجهزة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتلفزيون. وقال تشانوو بارك، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة Service Biz Group لأعمال الأجهزة الرقمية في شركة Samsung Electronics: "إنها شهادة على التزام الشركات المصنعة للأجهزة الكبيرة بتقديم خدمة أفضل لعملائنا في منازلهم، من خلال تمكين المستهلكين من التحكم في العديد من العلامات التجارية للأجهزة ومنتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) من خلال تطبيقات مثل SmartThings، نتوقع أن يحقق سوق المنازل الذكية مستويات جديدة من الحجم. وسيتمكن القادة العالميون من تعزيز الخدمات الرقمية المحسنة التي توفر للمستهلكين فوائد جديدة، وسامسونج ثابتة في التزامها بـ HCA ورؤيتها.