تفاصيل مصرع شخص إثر التنقيب عن الآثار بمنشأة ناصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم بغياب نجلها عامل مقيم بذات العنوان، عقب خروجه من مسكنهما منذ 5 أيام.

ونجح رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، في كشف تفاصيل البلاغ وتبين بالفحص قيام المُتغيب بالحفر والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع إحدى السيدات لها معلومات جنائية – ونجلها - مقيمان بدائرة القسم، وذلك داخل إحدى الشقق الكائنة بالطابق الأرضي ملك الأولى بذات العقار محل سكنها.

وقد أوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيدة ونجلها وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الشقة المُشار إليها، وأثناء قيام المتغيب بأعمال الحفر بحفرة قطرها متر وعمق 10 أمتار أصيب بحالة اختناق أثناء تواجده داخل الحفرة، مما أدى لوفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين.

اما عن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.