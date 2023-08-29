مصر تحقق فوزًا تاريخيًا غاب منذ ٢٩ سنة في مونديال السلة

نجح منتخب مصر لكرة السلة في تحقيق فوز عزيز في بطولة العالم لكرة السلة والتي تستضيفها الفلبين واندونيسيا واليابان بتنظيم مشترك وذلك بانتصاره الهام على منتخب المكسيك ١٠٠ / ٧٢ ضمن مباريات الجول الثالث للمجموعة الرابعة.

بهذه النتيجة يدخل منتخب مصر المرحلة الترتيبية برصيد نقطتين بالفوز على المكسيك و ينتظر نتائج باقي المنتخبات الافريقية في الدور الأول للتعرف على إمكانية المنافسة على بطاقة التأهل للألعاب الأوليمبية بباريس ٢٠٢٤ .

ايضا الفوز يعد فوزا تاريخيا لمنتخب مصر حيث انه الفوز الأول لمنتخب الفراعنة في بطولات العالم منذ عام ١٩٩٤ عندما فاز منتخب مصر على نظيره منتخب فنزويلا في بطولة العالم بكندا.

أنهى منتخب مصر لكرة السلة الشوط الأول لمواجهته المهمة أمام منتخب المكسيك باكتساح حيث نجح منتخب مصر في إنهاء الشوط الأول بنتيجة ٥٩ / ٣٥ و سيطر منتخب مصر بالطول والعرض على أحداث المباراة منذ بدايتها ونجح في إنهاء الربع الأول بنتيجة ٣٠ / ١٦ وسط تألق لافت لنجوم الفريق باتريك جاردنر وإيهاب أمين وعاصم مرعي.

ومع بداية الربع الثاني واصل الفراعنة الضرب بقوة حيث نجح منتخب مصر في التقدم بنتيجة ١٣ / ٠ خلال الخمس دقائق الاولى من هذا الربع حارما منتخب المنتخب المكسيكي من تسجيل اي نقاط ليواصل حتى نهاية الربع الثاني تقدمه وينهيه بالتقدم ٥٩ / ٣٥ .

وفي الربع الثالث واصل الفراعنة التفوق على منافسهم وان ظهر منتخب المكسيك بشكل أفضل من النصف الأول للمباراة حتى أنهى منتخب مصر المباراة لمصلحة ١٠٠ / ٧٢ .

تصدر ايهاب امين قائمة هدافي منتخب نصر برصيد ٣٧ نقطة تلاه عاصم مرعي برصيد ٢٨ نقطة ثم باتريك جاردنر برصيد ٢٧ نقطة .