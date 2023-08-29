منتخب مصر للسلة يهزم المكسيك 100-72 بالمونديال

أنتصر منتخب مصر للسلة على نظيره المكسيك بنتيجة 100/72 ليحقق أنتصاره الأول في بطولة كأس العالم لكرة السلة.





جاءت نتائج فترات المباراة الأربعة كالتالي:



الربع الأول بتفوق مصر 30/16 على المكسيك

الربع الثاني بتقدم مصر 59 / 35 على المكسيك

الربع الثالث بتقدم مصر 77 / 56 .

الربع الرابع والمباراة 100/72.



ويتحدد منافس منتخب مصر في منافسات تحديد المركز بعد نهاية مباريات اليوم، وكان منتخب مصر فشل في تحقيق الانتصار في أول مباراتين في المونديال، بعد الخسارة أمام من ليتوانيا ومونتينجرو في الجولتين الأول والثانية.



كان منتخب مصر خسر امام ليتوانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات بالسلة، والتي انتهت 93-67، قبل أن يكرر خسارته أمام مونتينجرو بنتيجة 89/74.

قائمة منتخب مصر لكرة السلة





جاءت قائمة منتخب مصر في بطولة كأس العالم لكرة السلة والتي ضمت 12 لاعبا هم: آدم موسى - أنس أسامة - إيهاب أمين - باتريك يوسف - خالد عبد الناصر - عاصم مرعي - عمر عرابي - عمر هشام - عمرو الجندي - عمرو زهران - كريم حاتم - يوسف شوشة.

