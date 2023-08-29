ضبط 283 قضية مُخدرات و114 قطعة سلاح ناري

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط (283) قضية مخدرات ، (114) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (61456) حكما قضائيا متنوعا.

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ففى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (283) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (310) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (120,872 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (41,400 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (19,492 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (5,550كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,787 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,945 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,335كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (810جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (100 جرام).

عدد (1967) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (114 قطعة سلاح نارى بحوزة 56 متهم).. وذلك على النحو التالى :

(4) بنادق آلية .

(56) بندقيةخرطوش .

(54) فرد محلى .

(93) طلقة مختلفة الأعيرة .

(10) خزينة متنوعة .

(215) قطعة سلاح أبيض .

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (61456) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(240) حكم جناية.

(18875) حكم حبس جزئى.

(3586) حكم حبس مستأنف.

(30750) حكم غرامة.

(8005) مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (4) متهمين إرتكبوا

(13) حادث متنوع.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (31) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (310) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها:إعادة سيارة مُبلغ بسرقتها.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (28541) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين:فحص (49) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.