ذكرى وفاة ناجي العلي .. صاحب شخصية حنظلة التي أسرت قلوب العالم 

بريشته المثقلة بالهموم.. وأوراق تحمل بين طياتها حكايات عاش.. ثم انتهى به المطاف وحيدًا برصاصة غادرة في مقابر الغرباء بعيدًا عن وطن حَلمَ بحريته حلم واهم لم يتحقق.. أنه ناجي العلي رسام الكاركتير الفلسطيني صاحب شخصية الطفل حنظلة والذي ودع دنيانا في مثل هذا اليوم لعام 1987.

ولد أن ناجي العلي عام 1937 في قرية الشجرة الواقعة بين طبريا والناصرة، وعقب احتلال إسرائيل لفلسطين هاجر مع أهله عام 1948 إلى جنوب لبنان وعاش في مخيم عين الحلوة، ثم هَجر من هناك وهو في العاشرة.

نشأة مثقلة بالهموم والترحال

ومن ذلك الحين لم يعرف الاستقرار أبدا، فبعد أن مكث مع أسرته في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان اعتقلته القوات الإسرائيلية وهو صبي لنشاطاته المعادية للاحتلال، فقضى أغلب وقته داخل الزنزانة يرسم على جدرانها.

تزوج من وداد صالح نصر من بلدة صفورية الفلسطينية وأنجب منها أربعة أولاد هم خالد وأسامة وليال وجودي. أعاد ابنه خالد إنتاج رسوماته في عدة كتب جمعها من مصادر كثيرة، وتم ترجمة العديد منها إلى الإنجليزية والفرنسية ولغات أخرى.

كانت الإنطلاقة الحقيقية لناجي عندما شاهد الأديب الفلسطيني غسان كنفاني ثلاثة أعمال من رسوم ناجي في زيارة له في مخيم عين الحلوة فنشر له أولى لوحاته وكانت عبارة عن خيمة تعلو قمتها يد تلوّح، ونشرت في مجلة "الحرية" العدد 88 في 25 سبتمبر 1961م.

ومن هنا سافر إلى الكويت ليعمل محررا ورساما ومخرجا صحفيا فعمل في الطليعة الكويتية، السياسة الكويتية، السفير اللبنانية، القبس الكويتية، والقبس الدولية.

حنظلة

ولعل الشخصية الأشهر التي ابتدعها العلي هي شخصية حنظلة، و تمثل صبياً في العاشرة من عمره، عقد يديه خلف ظهره، ليكون رمز للفلسطيني المعذب والقوي رغم كل الصعاب التي تواجهه فهو شاهد صادق على الأحداث ولا يخشى أحداً، فحنظلة من وجهة نظر ناجي العلي بمثابة الأيقونة التي تمثل الانهزام والضعف في الأنظمة العربية، وأصبح حنظلة بمثابة توقيع ناجي العلي على رسوماته، وأسر حنظلة بوقفته البائسة حب العالم كله الشاهدة على مرارة الألم الفلسطيني منذ عقود.

وجدير بالذكر أيضا أن حنظلة شخصية ابتدعها ناجي العلي ظهر رسم حنظلة في الكويت عام 1969م في جريدة السياسة الكويتية، أدار ظهره في سنوات ما بعد 1973م.

اغتيال مجهول الهوية

وفى لندن يوم 22 يوليو1987 أطلق شاب مجهول النار عليه ووفق ما أسفرت عنه التحقيقات البريطانية أن الشاب يدعى بشار سمارة، وقد أصابت الرصاصة ناجى تحت عينه اليمنى، وظل في غيبوبة حتى فاضت روحه في 29 أغسطس 1987، ودُفن في مقبرة بروك وود الإسلامية في لندن في مقبرة رقم 230191، ولم يعرف من صاحب المصلحة وراء الاغتيال.