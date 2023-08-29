ترتيب الدوري الإسباني بعد سباعية أتلتيكو مدريد.. الريال في الصدارة

ترتيب الدوري الإسباني .. أسدل الستار مساء أمس الإثنين على منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، حيث فاز أتلتيكو مدريد على رايو فاليكانو بسبعة أهداف دون رد.

فوز ريال مدريد وإصابة فينسيوس.. ترتيب الدوري الإسباني

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني وشهدت الجولة الثالثة استمرار قطار ريال مدريد في الفوز بتحقيق انتصار صعب على سيلتا فيجو بهدف دون رد، في مباراة شهدت إصابة نجم الفريق البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقال ريال مدريد في بيان عن إصابة فينسيوس: "بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها فينيسيوس، من قِبل الطاقم الطبي في النادي، تبين إصابته في العضلة ذات الرأسين الخلفية، في ساقه اليمنى، وسيتم رصد تطور حالته".

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه من المتوقع غياب فينيسيوس عن ريال مدريد لمدة تصل إلى 6 أسابيع، على أن يعود من جديد خلال مواجهة أوساسونا، والتي ستكون يوم 7/8 أكتوبر المقبل.

بينما حقق فريق برشلونة تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز ريمونتادا مثيرة أمام نظيره فياريال، حيث فاز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة شهدت تقدم البرسا بهدفين دون رد، ثم نجح لاعبو الغواصات الصفراء في تسجيل 3 أهداف قبل أن يعود البلوجرانا ويحرزا هدفين لاستعادة التقدم والفوز.

ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الثالثة

1 ريال مدريد، 9 نقاط.

2 أتلتيكو مدريد، 7 نقاط.

3 جيرونا، 7 نقاط.

4 برشلونة، 7 نقاط.

5 أتلتيك بلباو، 6 نقاط.

6 فالنسيا، 6 نقاط.

7 أوساسونا، 6 نقاط.

8 رايو فاييكانو، 6 نقاط.

9 ريال بيتيس، 4 نقاط.

10 قادش، 4 نقاط.

11 خيتافي، 4 نقاط.

12 ريال سوسيداد، 3 نقاط.

13 فياريال، 3 نقاط.

14 ألافيس، 3 نقاط.

15 غرناطة، 3 نقاط.

16 لاس بالماس، نقطتان.

17 ريال مايوركا، نقطة.

18 سيلتا فيجو، نقطة.

19 ألميريا، نقطة.

20 إشبيلية، بدون نقاط.