مقاهى حدائق حلوان تخالف القانون

نحن سكان العمارة رقم 112 مدينة الضباط والنقابات، حدائق حلوان بجوار مصنع البيبسى، حيث نعانى من وجود 2 مقهى بلدى أسفل العقار الذى نقيم فيه يعملان باستمرار ويتردد عليهم الكثير من الشباب من الأماكن المجاورة مصل المعصرة وصقر قريش ووادى حوف لتعاطى المخدرات، وعندما نطلب من أصحابهما احترام وجود سكان بالعمارة من كبار السن والمرضى والطلاب الذين لا يستطيعون المذاكرة والنوم بسبب أصوات المشاجرات ورائحة المخدرات المنتشرة بالعمارة من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الصباح وعندما نطلب منهم الالتزام بإجراءات الدولة التى تمنع عمل المقاهى 24 ساعة «عرض مستمر» والالتزام بالإجراءات الخاصة بالإغلاق والتشغيل لا نجد ردًا سوى الاستهزاء، مع العلم أن المقهيين يعملان بدون ترخيص.

نطالب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باتخاذ اللازم تجاه هذه المخالفات ونرجو تدخل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وإغلاق هذا النوع من المقاهى التى تعمل بدون ترخيص إحقاقًا للقانون ورحمة بالسكان الذين ليس لهم ذنب سوى أنهم يسكنون أعلى هذه المقاهى.

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