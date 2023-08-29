"شعيفان".. أحد أكبر الكهوف في السعودية

يعد كهف الشويمس أحد أكبر الكهوف في السعودية، ويصل طوله إلى 530 مترًا، ويحتل المركز الثالث بعد كهف “الحباشي” بالطائف، الذي يبلغ طوله 581 مترًا، وكهف “أم جرسان” بخيبر الذي يصل طوله إلى 1500 متر.

ويُطلق على كهف الشويمس اسم “شعيفان”، وهو يقع جنوب غرب حائل، ويعد من أهم الوجهات السياحية الموجودة بالمملكة.

موقع الكهف

ويقع كهف الشويمس على بُعد 10 كيلو مترات من المخطط السكني، ويصل طوله إلى 530 مترًا بينما عرضه من 10 إلى 15 مترًا، وفي بعض المناطق يقل الارتفاع إلى نصف متر والعرض إلى 1.5 مترًا.

ويعد هذا الكهف من الأماكن شديدة الظلام نهارًا، حيث يلجأ السكان إلى استخدام الأتاريك الغازية؛ لإضاءة المنطقة.

ويميل إلى البرودة في فصل الصيف، وعلى الرغم من ذلك فهو وجهة سياحية مهمة خاصةً للرحالة والمستكشفين، الذين يأتون إليه في رحلات علمية منظمة.

عند دخول كهف الشويمس يُلاحظ وجود عظامًا لبعض الحيوانات مثل السباع؛ مما يدل على وجود حيوانات مفترسة هناك.

أما عن شكل الكهف من الداخل فهو عبارة عن شوارع ضيقة متعرجة، وبعض المناطق تكون ذات سقف منخفض جدًا، بحيث يلجأ الزائر إلى الحبو على ركبتيه فوق أرضية من الرمال الرطبة.

ودائما ما يتم توجيه تحذيرات للزائرين بأخذ الحذر عند الدخول، وضرورة اصطحاب أسلحة مناسبة؛ للدفاع عن النفس، كما يُحذر من دخول الكهف بشكل منفرد.