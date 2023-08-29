تنفيذ الحكم وعودة مستحقاتى

صدر لصالحى الحكم فى القضية رقم 21473، جنح الهرم وحصر حبس 3 سنوات رقم 8692، لسنة 2023. كما صدر لصالحى أيضا الحكم فى القضية رقم 21474، لسنة 2023 جنح الهرم وحصر حبس 3 سنوات أخرى تحت رقم 8999، لسنة 2023، ضد إحدى السيدات والمعروف محل إقامتها لدى قسم شرطة الهرم، وإدارة تنفيذ الأحكام وتحت يدى عدد من العناوين لها.

أناشد سيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مساعدتى فى تنفيذ الحكم واسترداد أموالى التى نهبت بالنسب والاحتيال وأخشى من تأخر التنفيذ وبطء العدالة وضياع حقوقى ومجهودى فى التقاضى.

أسامة عزت هيكل

موظف بجريدة الوفد