طالب أزهري يفوز بالمركز الأول بألعاب القوى بالإسكندرية

فاز طالب بمعهد بنين الإسكندرية الإعدادي الثانوي، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، في سباق «٨٠٠» متر عدو من الاتحاد المصري لألعاب القوى.

واستقبل الشيخ خميس محمد، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، الطالب أحمد عبداللطيف سليمان، بمكتبه بمقر الديوان العام للمنطقة، لتكريمه بعد فوزه بالمركز الأول في مسابقة الاتحاد المصري لألعاب القوى 2023.

وخلال اللقاء، سلَّم الشيخ خميس شهادة تقدير للطالب وهنأهُ على الإنجاز الذي حققه، وحثَّهُ على مواصلة الاجتهاد في الجانب العلمي والرياضي وبذل المزيد من الجهد، ليكون نموذجًا يحتذى به لكل طلاب منطقة الإسكندرية الأزهرية وكل زملائه الطلاب في كل مكان.